Hadirkan Pengalaman Golf Berbeda, Summarecon Group & PT AI Indonesia Berkolaborasi
Golf (Ilustrasi). Foto dok jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Gading Raya Golf Club milik Summarecon Group dan Paramount Group mengimplementasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Kolaborasi strategis dengan PT AI Indonesia ini bertujuan menghadirkan pengalaman golf yang lebih personal, modern, responsif, dan terintegrasi bagi seluruh anggota klub.

Inisiatif ini menandai babak baru dalam industri hospitality dan olahraga di Indonesia, di mana teknologi digital berperan sebagai asisten pribadi yang siap melayani kebutuhan anggota selama 24 jam.

Melalui implementasi ini, Gading Raya Golf Club tidak hanya mengikuti tren digitalisasi, tetapi juga memposisikan diri sebagai pionir dalam membangun ekosistem Smart Golf Club.

Teknologi AI dirancang untuk mendukung berbagai aspek layanan anggota, mulai dari manajemen permainan, reservasi, layanan informasi, hingga kebutuhan gaya hidup premium.

Berbeda dari aplikasi konvensional yang mengharuskan pengguna mengunduh aplikasi tambahan, solusi AI ini berbasis WhatsApp sehingga lebih mudah, cepat, dan praktis digunakan oleh anggota.

Dengan pendekatan ini, anggota bisa menikmati pengalaman layanan yang lebih seamless melalui platform komunikasi yang sudah digunakan sehari-hari.

Beberapa fitur utama yang nantinya dapat diakses oleh anggota meliputi reservasi tee time real-time, informasi cuaca dan kondisi lapangan, rekomendasi permainan, pemesanan makanan dan minuman, serta layanan concierge digital.

