Hadirkan Pengalaman Menonton Lebih Dekat, Cinema XXI Buka Bioskop Pertama di Maros

jpnn.com, MAROS - PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI) membuka Grand Mall Maros XXI, sekaligus menghadirkan jaringan bioskop tersebut untuk pertama kalinya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Grand Mall Maros XXI memiliki empat studio dengan total kapasitas lebih dari 700 kursi. Fasilitas ini menambah pilihan hiburan bagi masyarakat Maros dan daerah di sekitarnya.

Head of Government Relation Cinema XXI Suprayitno mengatakan pembukaan bioskop di daerah tetap mengikuti standar yang diterapkan Cinema XXI di berbagai wilayah Indonesia, termasuk dari sisi desain, fasilitas, dan kenyamanan pengunjung.

“Pada setiap bioskop yang kami hadirkan di berbagai kota, kami selalu menjaga konsistensi standar desain, fasilitas, dan kenyamanan bagi seluruh pengunjung,” ujar Suprayitno, dalam keterangannya, Sabtu (3/10).

Menurut Suprayitno, kehadiran Grand Mall Maros XXI diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan hiburan bagi masyarakat setempat.

Bioskop tersebut juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menikmati film bersama keluarga maupun teman.

"Kami berharap kehadiran Grand Mall Maros XXI dapat menjadi pilihan hiburan berkualitas bagi masyarakat Maros untuk menikmati film bersama keluarga maupun teman,” katanya.

General Manager Grand Mall Maros Darlan Hasyim mengatakan kehadiran Cinema XXI melengkapi fasilitas hiburan dan belanja yang tersedia di pusat perbelanjaan tersebut. Selain pemutaran film, pengunjung dapat menikmati layanan makanan dan minuman melalui XXI Café.