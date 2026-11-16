Hadirkan Pengalaman Olahraga Menyenangkan, Guardian Run 2026 Diikuti 10.000 Pelari

jpnn.com, JAKARTA - Guardian Indonesia sukses menggelar Guardian Run 2026 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (15/11).

Ajang lari tahunan yang menggabungkan olahraga, kesehatan dan pengalaman wellness dalam satu rangkaian acara ini berhasil mengaet 10.000 peserta, meningkat hampir 20% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai peritel kesehatan dan kecantikan terkemuka di bawah naungan PT DFI Retail Nusantara Tbk, Guardian Indonesia terus memperkuat perannya sebagai mitra terpercaya yang membantu masyarakat mengambil keputusan kesehatan dan membangun kebiasaan wellness.

Komitmen ini diwujudkan tidak hanya melalui produk dan layanan di toko, tetapi juga melalui edukasi, inspirasi, serta pengalaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Bhavin Patel Managing Director Health & Beauty, Guardian Indonesia mengatakan Guardian ingin berperan lebih luas dalam mendukung masyarakat menjalani kehidupan yang lebih sehat.

“Kami sangat bangga melihat Guardian Run terus berkembang dan mendapat antusiasme yang luar biasa dari masyarakat. Kehadiran 10.000 peserta tahun ini merupakan pencapaian penting yang menunjukkan semakin kuatnya komitmen masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat. Bagi Guardian, wellness bukan sekedar kategori produk atau layanan, melainkan bagian penting dari kehidupan sehari-hari," ujar Bhavin.

"Kami ingin menjadi mitra terpercaya yang membantu masyarakat membuat pilihan yang lebih tepat terkait kesehatan dan perawatan diri, melalui akses terhadap produk, informasi, edukasi dan pengalaman yang relevan. Bagi kami, Guardian Run menjadi salah satu wujud nyata komitmen tersebut,” imbuh Bhavin.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Guardian juga menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap melalui dukungan lebih dari 80 brand partners yang mengisi area Race Village dengan beragam aktivitas interaktif yang berfokus pada kesehatan, kecantikan, dan kesejahteraan.