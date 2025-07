Hadirkan Platform LMS, Pertamina Dorong Peserta UMK Academy Naik Kelas Lebih Cepat

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina berinovasi menghadirkan platform Learning Management System (LMS) dalam program Pertamina UMK Academy 2025.

Inovasi sistem pembelajaran ini akan semakin memudahkan para UMK dalam mengimplementasikan beragam ilmu yang didapat dalam bisnisnya.

Platform LMS adalah sebuah ekosistem pembelajaran digital terintegrasi yang dirancang secara eksklusif untuk mengakselerasi pertumbuhan UMK di Indonesia.

Para peserta bisa dengan mudah mengikuti seluruh pembelajaran. Semua materi, tugas, dan evaluasi dapat diakses dalam satu platform, kapan saja dan di mana saja.

"Inovasi ini membuat para peserta Pertamina UMK Academy 2025 menjadi lebih aktif, khususnya dalam mempraktikkan ilmu yang didapat sehingga program ini mampu menciptakan dampak nyata bagi bisnis mereka. Dengan begitu, UMK dapat lebih cepat naik kelas dan membawa dampak positif bagi warga dan lingkungan sekitar," kata Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Arifianto.

Melalui platform ini, peserta Pertamina UMK Academy 2025 juga bisa menonton video pembelajaran dan mengunduh beragam materi sesuai dengan kelas yang dipilih, yaitu Kelas Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global.

Mereka akan mendapatkan akses ke lebih dari 30 modul untuk memastikan UMK mendapatkan pengetahuan bisnis yang holistik.

Terdapat materi tentang badan hukum usaha, legalitas dan sertifikasi, desain kemasan, akuntabilitas dan profitabilitas, serta pembuatan SOP untuk kelas Go Modern. Materi digital marketing, Google My Business, WhatsApp Business, strategi branding, automasi bisnis, dan omnichannel mindset dihadirkan untuk kelas Go Digital.