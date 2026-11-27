jpnn.com, JAKARTA - IGA Tech Lifestyle, distributor aksesori teknologi premium memperkuat komitmennya dalam menghadirkan produk berkualitas dari berbagai brand internasional melalui Brand Partner Showcase 2026.

Menghadirkan enam brand internasional, yaitu Arc Pulse, Bellroy, Cygnett, KeyBudz, Raptic, dan Satechi, acara ini menjadi momentum bagi IGA Tech Lifestyle untuk memperkenalkan beragam inovasi, desain dan solusi aksesori teknologi yang relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia.

Portofolio produk yang ditampilkan melengkapi pengalaman penggunaan perangkat Apple maupun perangkat teknologi lainnya, dengan pilihan aksesori yang mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari perlindungan perangkat dan penunjang mobilitas hingga solusi untuk mendukung produktivitas sehari-hari.

“Perkembangan teknologi smartphone turut mengubah cara konsumen memanfaatkan perangkat mereka dalam berbagai aktivitas. Hal ini juga mendorong kebutuhan terhadap aksesori yang tidak hanya fungsional, tetapi mampu memberikan nilai tambah dari sisi perlindungan, desain, kenyamanan, hingga produktivitas," ujar Herman Darwin, CEO of IGA Tech Lifestyle.

"Untuk itu kami ingin menghadirkan lebih banyak pilihan brand internasional berkualitas bagi konsumen Indonesia, sekaligus memperkenalkan inovasi dan karakter unik dari masing-masing brand yang kami distribusikan,” imbuhnya.

Setiap brand yang berpartisipasi membawa karakter dan keunggulan tersendiri, dengan pendekatan desain dan inovasi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna teknologi masa kini.

Perkembangan perangkat teknologi turut mendorong kebutuhan akan aksesori yang semakin beragam.

Konsumen kini tidak hanya mempertimbangkan kompatibilitas dengan perangkat terbaru, tetapi juga aspek perlindungan, kenyamanan, desain, dan fungsionalitas dalam menunjang aktivitas sehari-hari.