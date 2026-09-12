menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Hadirkan Program Serbu Ekosistem, BSN Genjot Penetrasi Merchant di Kota Kembang

Hadirkan Program Serbu Ekosistem, BSN Genjot Penetrasi Merchant di Kota Kembang

Hadirkan Program Serbu Ekosistem, BSN Genjot Penetrasi Merchant di Kota Kembang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bank Syariah Nasional (BSN). Foto dok BSN

jpnn.com, BANDUNG - PT Bank Syariah Nasional (BSN) terus memperluas penetrasi layanan perbankan digital syariah ke berbagai kota besar, salah satunya dengan meluncurkan Program Serbu Ekosistem di Bandung, Jawa Barat pada Jumat (11/9/2026).

Implementasi Program Serbu Ekosistem di Bandung ini menggandeng beragam pelaku usaha lintas sektor.

Langkah strategis ini dirancang agar layanan perseroan semakin dekat dengan aktivitas usaha dan kebutuhan harian nasabah.

Baca Juga:

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan perseroan akan terus berupaya hadir di berbagai lini dan ekosistem masyarakat.

"Salah satunya melalui berbagai Program Serbu, mulai dari Serbu Resto, Serbu Kampus, Serbu Rumah Sakit, Serbu Mesjid hingga Serbu Toko. Hari ini di Bandung, semangat tersebut kita lanjutkan melalui Program Serbu Ekosistem," kata Alex di Bandung, Jumat (11/9).

Peluncuran Program Serbu Ekosistem Resto di Bandung ini juga menjadi bagian dari rangkaian momentum Hari Pelanggan Nasional.

Baca Juga:

Hal ini menegaskan komitmen perseroan untuk turun langsung ke lapangan, kegiatan tersebut diselenggarakan secara tatap muka di tempat usaha salah satu nasabah sekaligus merchant BSN, yakni restoran Saji Marem milik Wagiman.

Alex, yang sebelumnya pernah bertugas sebagai Kepala Cabang di Bandung, memanfaatkan momen ini tidak hanya untuk bernostalgia, tetapi juga untuk menyerap aspirasi secara langsung dari para mitra.

PT Bank Syariah Nasional (BSN) akan terus berupaya hadir di berbagai lini dan ekosistem masyarakat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI