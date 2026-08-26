Hadirkan Proyek Unggulan & Promo, PIK2 All Out di Danantara Housing Expo 2026

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Danantara Housing Expo 2026 bakal berlangsung meriah di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten pada 27-30 Agustus.

PIK2 bersama Agung Sedayu Group (ASG) dipastikan tak mau menyia-nyiakan momentum tersebut.

Developer terkemuka itu akan memboyong sejumlah proyek properti untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat yang tengah mencari hunian maupun instrumen investasi properti.

Proyek yang disiapkan, antara lain, Pasadena 1 at PIK2, Casa Montana at PIK2, Tokyo Riverside Apartment at PIK2, dan Sedayu City Kelapa Gading.

Selain memperkenalkan produk, ASG dan PIK2 juga menawarkan berbagai promo istimewa selama ekspo itu.

Kehadiran beberapa proyek sekaligus membuat konsumen dapat melihat beragam karakter properti dalam satu pameran.

Pasadena 1 dan Casa Montana hadir dari kategori rumah tapak di kawasan PIK2.