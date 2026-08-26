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Hadirkan Proyek Unggulan & Promo, PIK2 All Out di Danantara Housing Expo 2026

Hadirkan Proyek Unggulan & Promo, PIK2 All Out di Danantara Housing Expo 2026
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Casa Montana PIK2. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Danantara Housing Expo 2026 bakal berlangsung meriah di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten pada 27-30 Agustus.

PIK2 bersama Agung Sedayu Group (ASG) dipastikan tak mau menyia-nyiakan momentum tersebut.

Developer terkemuka itu akan memboyong sejumlah proyek properti untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat yang tengah mencari hunian maupun instrumen investasi properti.

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Proyek yang disiapkan, antara lain, Pasadena 1 at PIK2, Casa Montana at PIK2, Tokyo Riverside Apartment at PIK2, dan Sedayu City Kelapa Gading.

Hadirkan Proyek Unggulan &amp; Promo, PIK2 All Out di Danantara Housing Expo 2026

Selain memperkenalkan produk, ASG dan PIK2 juga menawarkan berbagai promo istimewa selama ekspo itu.

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Kehadiran beberapa proyek sekaligus membuat konsumen dapat melihat beragam karakter properti dalam satu pameran.

Pasadena 1 dan Casa Montana hadir dari kategori rumah tapak di kawasan PIK2.

Selain memperkenalkan produk, ASG dan PIK2 juga menawarkan berbagai promo istimewa selama ekspo itu.

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