Hadirkan PUJAAN, BUKA Group Perkuat Literasi Keuangan dan Keamanan Digital Pelaku UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Menyemarakkan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026, PT Bukalapak.com Tbk kembali menghadirkan Pelaku Usaha Jagoan Pencari Cuan (PUJAAN) Vol. 5 dengan acara puncak penganugerahan yang digelar di Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026).

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam, Kepala Divisi Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Naomi Triyuliani, Kepala Pusat Pengembangan Literasi Digital BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital Rizki Ameliah, Plt Direktur Utama PT Bukalapak.com Tbk Natalia Firmansyah bersama jajaran pimpinan BUKA Group, serta para finalis Kompetisi Modal PUJAAN Vol. 5 yang merupakan pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia.

Di era transformasi digital, ketersediaan akses terhadap layanan keuangan semakin luas. Namun, akses tersebut seringkali tidak dilengkapi dengan pengetahuan pengelolaan keuangan usaha dan risiko keuangan digital seperti penipuan daring dan pinjaman daring (pinjol) ilegal.

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Untuk menjembatani kesenjangan antara akses dan pemahaman keuangan digital, tahun ini PUJAAN mengusung tema “Jagoan Buka Peluang” yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan, literasi digital, serta keamanan siber para pelaku UMKM. PUJAAN pun memberikan akses permodalan melalui kompetisi dengan hadiah puluhan juta rupiah guna mendukung pengembangan usaha pelaku UMKM.

Plt. Direktur Utama PT Bukalapak.com Tbk Natalia Firmansyah mengungkapkan bahwa kehadiran PUJAAN ini merupakan komitmen BUKA Group dalam membuka akses terhadap pengetahuan, jejaring, dan peluang penguatan UMKM.

“Bagi kami, PUJAAN bukan sekadar kompetisi untuk mendapatkan modal usaha. PUJAAN adalah bagian dari komitmen kami untuk membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku usaha agar dapat terus belajar, berkembang, dan menemukan peluang baru,” ungkapnya dalam sambutan acara Puncak Penganugerahan Kompetisi Modal PUJAAN Vol. 5, Selasa (27/10/2026).

Komitmen ini pun dituangkan dalam sesi mentoring serta diskusi yang melibatkan para pelaku UMKM untuk memperkuat kapasitas mereka dalam pengelolaan dan keamanan uang digital, pemahaman investasi, serta proses pengambilan keputusan bisnis yang tepat.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyambut baik penyelenggaraan PUJAAN yang memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital untuk mengembangkan usaha.