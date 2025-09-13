menu
Hadirkan Sepeda Listrik Stareer 3 Lit, Ofero Gandeng Katros Garage

Sepeda listrik Ofero. Foto dok Ofero

jpnn.com, JAKARTA - Ofero, inovator kendaraan listrik menggandeng Katros Garage, bengkel modifikasi ikonik untuk menghadirkan wajah baru Ofero Stareer 3 Lit.

Kolaborasi ini membawa pesan kuat bahwa sepeda listrik kini bukan hanya alat transportasi ramah lingkungan, tetapi juga medium ekspresi diri yang bisa dipersonalisasi sesuai karakter dan gaya hidup penggunanya.

Stareer 3 Lit hadir sebagai sepeda listrik dengan fleksibilitas tinggi, memberikan ruang bagi penggunanya untuk berkreasi lewat modifikasi.

Dengan kolaborasi Katros Garage, Stareer 3 Lit mendapat sentuhan desain yang menegaskan bahwa sepeda listrik pun bisa tampil unik, personal, dan estetik.

Mulai dari gaya minimalis hingga futuristik, setiap detail bisa disesuaikan sehingga Stareer 3 Lit benar-benar menjadi perpanjangan dari kepribadian penggunanya.

“Kami ingin membuktikan bahwa kendaraan listrik tidak harus kaku dan seragam. Stareer 3 Lit adalah kanvas berjalan, penggunanya bisa menjadikannya fungsional sekaligus cerminan gaya hidup modern,” ujar Deby Setiawan, Retail Manager Ofero Indonesia.

Salah satu keunggulan utama Stareer Lit 3 adalah kemampuannya menempuh jarak hingga 120 km dalam sekali pengisian daya, menjadikannya sepeda listrik pertama dengan jarak tempuh terjauh di kelasnya.

Sepeda ini dirancang ringan, mudah dikendarai, dan minim perawatan sehingga cocok bagi komuter perkotaan yang membutuhkan kendaraan praktis sekaligus hemat biaya.

Ofero juga melengkapi produknya dengan garansi baterai hingga 3 tahun serta jaringan purna jual yang telah tersedia di berbagai kota besar di Indonesia.

