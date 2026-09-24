Hadirkan Solusi Logistik Berkelanjutan, KALOG Perkuat Angkutan KA Kontainer

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) terus memperkuat layanan Kereta Api (KA) kontainer sebagai bagian dari pengembangan segmen KA Multikomoditi, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem logistik nasional yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Segmen ini diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 8,5% hingga 2029, dengan target pendapatan mencapai Rp568 miliar pada 2029.

Pertumbuhan tersebut didorong melalui sejumlah inisiatif, antara lain akuisisi pelanggan baru, pengembangan green freight service, serta penguatan cold chain logistics.

Pada Agustus 2026, volume angkutan KA kontainer mencapai lebih dari 280 ribu ton, menjadi capaian bulanan tertinggi sepanjang tahun berjalan dan meningkat sekitar 18% dibandingkan rata-rata volume bulanan Semester I 2026.

”Secara kumulatif hingga Agustus 2026, KAI Logistik telah mengangkut lebih dari 2 juta ton barang menggunakan KA kontainer, setara dengan pengalihan lebih dari 109 ribu perjalanan truk dari jalan raya ke jalur rel. Capaian ini melanjutkan pertumbuhan positif, setelah pada 2025 volume KA kontainer mencapai sekitar 2,5 juta ton, tumbuh 8% YoY," ujar Direktur Utama KAI Logistik Yuskal Setiawan.

Penguatan KA kontainer semakin relevan dalam menjawab kebutuhan distribusi barang sekaligus menghadapi implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang akan diterapkan secara lebih menyeluruh pada 2027.

“Kereta api memiliki kapasitas angkut besar yang dapat menjadi salah satu solusi dalam mengalihkan angkutan barang dari jalan raya ke rel. Kami terus memperkuat kapasitas dan keandalan layanan agar KA kontainer semakin kompetitif dan mampu menjawab kebutuhan pelanggan,” kata Yuskal.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem layanan KA Kontainer, KAI Logistik juga terus menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendukung praktik logistik berkelanjutan.