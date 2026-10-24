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Hadirkan Tokoh Global, DTIIF 2026 Dorong Investasi Teknologi Global di RI

Hadirkan Tokoh Global, DTIIF 2026 Dorong Investasi Teknologi Global di RI
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Wisma Danantara Indonesia. Foto: dok Danantara

jpnn.com, JAKARTA - Danantara Indonesia bakal menggelar Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 pada 26—28 Oktober 2026 di Jakarta. 

Chief Technology Officer Danantara Indonesia sekaligus Ketua DTIIF 2026 Sigit Puji Santosa menyebut DTIIF 2026 merupakan bagian dari upaya Danantara Indonesia membangun ekosistem industri berbasis teknologi dan inovasi yang didukung investasi jangka panjang. Menurutnya, ekosistem tersebut berpegang pada tiga prinsip, yaitu resource-driven, demand-driven, dan industri berbasis teknologi dan inovasi.

Oleh karena itu, forum DTIIF akan menghadirkan tokoh ekonomi, ilmuwan, dan pemimpin perusahaan teknologi global untuk menghubungkan inovasi, modal global, dan peluang industrialisasi di Indonesia.

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“Kini RI ingin bangun talenta dan industrinya, dan inilah yang kami tawarkan kepada investor melalui peta jalan yang akan kami jabar," kata Sigit dalam keterangannya, Sabtu.

Ke depan, Danantara Indonesia berharap dapat menjadi pionir dan penggerak industri berbasis teknologi di Indonesia.

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Dalam kegiatan ini, salah satu pembicara yang dijadwalkan hadir adalah Prof. Peter Howitt, peraih Nobel Ekonomi 2025 dan Profesor Emeritus dari Brown University, Amerika Serikat.

Dia memiliki rekam jejak panjang dalam penelitian ekonomi, khususnya mengenai hubungan antara inovasi teknologi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Gagasannya tentang teori Creative Destruction menyoroti bagaimana kemunculan teknologi dan model bisnis baru dapat menggantikan cara lama.

Danantara Indonesia bakal menggelar Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 pada 26—28 Oktober 2026 di Jakarta.

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