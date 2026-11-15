Haedar Menyebut Kriteria Cawapres Pengganti Gibran, Siapa yang Dimaksud?

jpnn.com - PALU - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir ikut urun pendapat mengenai kriteria calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming.

Haedar menyampaikan beberapa kriteria cawapres pendamping Presiden Prabowo Subianto.

"Benar-benar yang bisa membantu presiden, berpijak pada konstitusi, membela sepenuhnya rakyat, dan menjadi milik semua," kata Haedar di sela Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/110

Menurut dia, siapa pun orangnya yang dipilih Presiden Prabowo akan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Bukan orang dalam kategori nama, tetapi orang dalam konteks pikiran, jiwa, orientasi tindakan dan langkah-langkah," katanya menegaskan.

Haedar menambahkan kriteria cawapres pendamping Presiden Prabowo, yakni bisa melekatkan kepentingan negara, bangsa dan tanah air Indonesia, di atas kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, golongannya dan kepentingan apa pun.

"Bahkan harus sudah selesai dengan dirinya sendiri," ujarnya.

Ia menekankan posisi wapres itu dalam perhitungan matang presiden dan Prabowo merupakan otoritas yang mengusulkannya.