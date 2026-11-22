jpnn.com, PURWOKERTO - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah KH Haedar Nashir menyebutkan empat kriteria ideal wakil presiden. Keempatnya adalah sejalan dengan presiden, berjiwa negarawan, komunikatif dengan seluruh komponen bangsa, dan memiliki relasi politik yang baik.

Hal itu disampaikan Haedar seusai menghadiri Resepsi Milad Ke-114 Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas, Minggu (22/11).

"Kita sepenuhnya percaya pada Presiden Prabowo Subianto. Dan saya yakin sudah dilakukan, di mana memilih wapres yang tentu satu, sejalan, seia sekata, sepaham, sepandangan dengan Presiden," katanya.

Menurut Haedar, keselarasan pandangan antara presiden dan wakil presiden penting karena keduanya harus menjadi satu kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kriteria kedua, wakil presiden harus berjiwa negarawan dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Ketiga, wakil presiden harus mampu menjalin komunikasi dengan seluruh komponen bangsa tanpa diskriminasi. Kemampuan itu diperlukan untuk mengoptimalkan hubungan dengan berbagai elemen masyarakat agar bersama-sama mendukung pembangunan nasional.

Adapun kriteria keempat, wakil presiden perlu memiliki relasi politik yang baik dengan berbagai kekuatan politik. Haedar menjelaskan, presiden dan wakil presiden berada dalam sistem politik yang mengharuskan keduanya mampu membangun komunikasi dan hubungan dengan berbagai kekuatan politik.

Ia meyakini Presiden Prabowo Subianto telah mempertimbangkan berbagai aspek tersebut dalam menentukan sosok yang tepat untuk mendampinginya sebagai wakil presiden.

Dalam tausiahnya pada acara yang sama, Haedar meminta seluruh kader Muhammadiyah mengedepankan dakwah yang positif dan konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk saat mengkritik kebijakan pemerintah.