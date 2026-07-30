Haier Cup Indonesia 2026 Bergulir, Perkuat Pembinaan Talenta Sepak Bola Muda

jpnn.com, JAKARTA - Haier Indonesia menggelar Haier Cup Indonesia 2026, dengan membuka turnamen sepak bola U-16 di Lapangan Bola Pasiran, Surabaya.

Ajang yang bekerja sama dengan Koperasi Surya Abadi Persebaya (KSAP), itu diikuti 32 klub dari berbagai daerah dan menjadi bagian dari Haier Cup Southeast Asia 2026.

Pembukaan turnamen juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Haier dan KSAP, sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia.

Presiden Direktur Haier Indonesia, Yan Xuhong, mengatakan Haier Cup bukan sekadar kompetisi, tetapi wadah bagi pemain muda mengembangkan kemampuan, membangun mental bertanding, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Tim terbaik dari turnamen akan mewakili Indonesia pada putaran regional di Thailand untuk menghadapi klub-klub terbaik dari Asia Tenggara.

Setelah Surabaya, rangkaian Haier Cup Indonesia 2026 akan berlanjut ke Jakarta pada Agustus mendatang.

Melalui Haier Cup, Haier berharap dapat berkontribusi mencetak talenta muda yang mampu mengharumkan nama Indonesia di level internasional. (rdo/jpnn)