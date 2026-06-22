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Haier Hadir di Jakarta Fair 2026, Tawarkan Produk Inovatif hingga Kesempatan ke Eropa

Haier Hadir di Jakarta Fair 2026, Tawarkan Produk Inovatif hingga Kesempatan ke Eropa
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Haier hadir di Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026, menawarkan produk inovatif hingga berangkat ke Eropa. Foto: Tim Haier

jpnn.com, JAKARTA - Haier resmi melakukan penjualan perdana untuk produk televisi dan pendingin ruangan di ajang Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026.

President Director Haier Indonesia, Yan Xuhong menyatakan perhelatan JFK menjadi tonggak penting bagi perusahaan.

Yan menekankan kehadiran perusahaan di pameran itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat eksistensi sekaligus komitmen Haier di pasar elektronik Indonesia.

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Melalui perhelatan ini, Haier ingin memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dekat teknologi dan inovasi produk mereka.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 menjadi momentum yang tepat bagi Haier untuk menampilkan kekuatan ekosistem produk kami secara menyeluruh," kata Yan di Jakarta, baru-baru ini.

Berlokasi di Hall D2, Booth 81, Haier menghadirkan showcase inovasi yang memungkinkan pengunjung mengeksplorasi berbagai solusi kebutuhan rumah tangga hingga komersial dalam satu area terpadu.

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Teknologi yang dibawa Haier diklaim mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern melalui solusi yang relevan.

Pengunjung bisa melihat langsung kulkas dengan teknologi pendingin cerdas, mesin cuci dengan sistem perawatan pakaian modern, TV dengan visual imersif, hingga pendingin ruangan yang mengutamakan kualitas udara.

Haier hadir di Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026, menawarkan produk inovatif hingga berangkat ke Eropa.

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