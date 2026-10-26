Haier HAF-200ICL, Solusi Penyimpanan Beku dengan Teknologi Bebas Bunga Es
jpnn.com, JAKARTA - Bagi pemilik usaha kuliner atau ibu rumah tangga yang hobi menyetok bahan makanan, urusan mati lampu dan bunga es tebal yang bikin repot sering kali jadi mimpi buruk.
Stok daging mahal bisa rusak seketika, atau ruang simpan justru habis terbuang cuma gara-gara tumpukan es yang membeku keras.
Memahami kecemasan itu, Haier merilis HAF-200ICL dari Air Cooling Series. Chest freezer berkapasitas 200 liter hadir sebagai jawabannya.
Kunci keunggulannya ada pada teknologi Ventech Air Freeze. Sistem sirkulasi udara dinginnya dibuat mengalir merata ke setiap sudut ruang.
Hasilnya, pembentukan bunga es berkurang drastis.
Soal performa, pendingin sanggup membekukan hingga suhu ekstrem -26°C dengan kapasitas pembekuan 14 kg sehari.
Tekstur dan nutrisi bahan makanan pun langsung terkunci rapat begitu dimasukkan.
Meski tenaganya besar dan harus menyala nonstop, urusan kantong tetap aman.
Haier merilis HAF-200ICL dari Air Cooling Series. Chest freezer berkapasitas 200 liter hadir di Indonesia
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