Haier Jadi Mitra Roland-Garros 2026, Bawa Inovasi Smart Living ke Panggung Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Haier kembali menegaskan kiprahnya di panggung internasional dengan menjadi Official Partner Roland-Garros 2026.

Kemitraan sekaligus memperkuat strategi global perusahaan dalam menggabungkan dunia olahraga, dengan inovasi teknologi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sebagai salah satu turnamen tenis paling bergengsi di dunia, Roland-Garros menjadi ajang strategis bagi Haier memperkenalkan berbagai solusi smart living.

Melalui kolaborasi tersebut, perusahaan ingin menunjukkan bahwa teknologi rumah tangga tak hanya mengutamakan kecanggihan, tetapi juga menghadirkan pengalaman lebih praktis dan peduli terhadap kehidupan sehari-hari.

Director of Brand and Communications Haier Europe Antony Peart mengatakan kemitraan dengan Roland-Garros menjadi bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam dunia olahraga, sekaligus mendekatkan teknologi terhubung kepada konsumen di berbagai negara.

"Roland-Garros menghadirkan semangat keunggulan, passion, dan inovasi di panggung global. Kami ingin membawa teknologi yang berpusat pada manusia agar semakin dekat dengan konsumen, mitra, dan penggemar di seluruh dunia," ujar Antony dalam keterangannya, Selasa (30/6).

Selama penyelenggaraan Roland-Garros 2026, Haier akan menghadirkan berbagai inovasi produk di area pertandingan hingga Fan Village.

Salah satu yang menjadi sorotan ialah Horizon Collection, lini kulkas dengan teknologi pendinginan dan preservasi yang dirancang untuk menjaga kesegaran bahan makanan lebih lama sekaligus membantu mengurangi pemborosan.