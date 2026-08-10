Haier Merilis TV 100 Inci dengan QD-MiniLED dan Refresh Rate 240Hz
jpnn.com, JAKARTA - Haier Indonesia memperkenalkan H100M96GUX, TV layar jumbo 100 inci yang bertabur teknologi kekinian.
Mulai dari teknologi QD-MiniLED, audio racikan KEF, serta refresh rate hingga 240Hz untuk kebutuhan gaming.
Teknologi QD-MiniLED yang dipadukan dengan HDR10+ menjadi salah satu senjata utama TV itu.
Sistem tersebut mengatur pencahayaan melalui ratusan zona dimming untuk menghasilkan kontras lebih dalam, dengan detail area gelap dan terang yang lebih terjaga.
Haier juga menyematkan Ultra Sense AI yang bekerja secara real-time untuk menganalisis konten, dan meningkatkan kualitas gambar beresolusi rendah agar tampil lebih tajam mendekati 4K.
Bukan hanya untuk menonton film, H100M96GUX juga menyasar pengguna yang gemar bermain game.
Refresh rate hingga 240Hz diklaim mampu membuat pergerakan dalam game bertempo cepat, tampil lebih mulus dan mengurangi efek motion blur.
Performa perangkat didukung RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB.
Haier Indonesia memperkenalkan H100M96GUX, TV layar jumbo 100 inci yang bertabur teknologi kekinian.
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