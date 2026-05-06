Haier Perluas Jejak di PIK 2, Bawa Konsep Experience Store dan Produk Premium

jpnn.com, JAKARTA - Langkah ekspansi Haier di pasar perangkat rumah tangga premium kian agresif.

Terbaru, Haier membuka Experience Store pertamanya di AIO Electronic HUB PIK 2, sekaligus memperkenalkan lini produk premium.

Ekspansi tersebut tak berhenti di satu titik. Pada hari yang sama, Haier juga meresmikan gerai lain di Atria Mall of Indonesia.

Berbeda dari toko elektronik pada umumnya, Experience Store di PIK 2 dirancang sebagai ruang interaktif.

Pengunjung tidak hanya berbelanja, tetapi juga diajak merasakan langsung ekosistem smart home yang terintegrasi, mulai dari dapur hingga ruang hiburan.

President Director Haier Indonesia, Yan Xuhong, mengatakan kehadiran store ini merupakan bagian dari strategi menghadirkan inovasi yang lebih dekat dengan konsumen.

“Bukan sekadar teknologi canggih, kami ingin membawa pengalaman smart living yang relevan dengan gaya hidup modern yang semakin personal,” ujar Yan Xuhong dalam keterangannya, Rabu (6/5).

Pada momen yang sama, Haier juga memperkenalkan sejumlah produk premium.