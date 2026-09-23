Haier Resmi Menjadi Mitra Global UEFA Champions League Musim 2027–2031

jpnn.com, JAKARTA - Layar televisi di ruang keluarga sebentar lagi tak hanya menayangkan drama UEFA Champions League, tetapi juga membawa logo yang akrab di dapur Anda: Haier.

Pabrikan alat rumah tangga raksasa asal Tiongkok itu baru saja mengumumkan langkah besarnya di panggung IFA 2026, Berlin.

Mulai musim 2027/28 hingga 2030/31, Haier resmi memegang status Mitra Global untuk ajang sepak bola antarklub elit tersebut.

Kesepakatan empat tahun ini tak cuma soal sepak bola pria.

Haier mengamankan hak eksklusif tingkat dunia untuk kategori home appliances, TV, hingga layar komersial UEFA—mulai dari Champions League, UEFA Super Cup, hingga Futsal dan Youth League Finals.

Bagi Haier, langkah itu bukan sekadar urusan pasang papan iklan di pinggir lapangan.

Lewat jargon "Play With The Number Ones", mereka ingin menjembatani emosi luar biasa di lapangan hijau langsung ke tengah ruang tamu konsumen.

"UEFA Champions League punya daya sihir unik untuk menyatukan jutaan orang," ujar Vice President dan Chief Brand Officer Haier Group Wang Meiyan, dalam keterangannya, Rabu (23/9).