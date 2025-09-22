Haier Resmi Menjadi Official Global Partner Klub PSG dan Liverpool

jpnn.com, JAKARTA - Haier, merek peralatan rumah tangga, mengumumkan kemitraan global bersama dua klub sepak bola elite, Paris Saint-Germain (PSG) dan Liverpool Football Club.

Melalui kolaborasi multi-tahun itu, Haier resmi menjadi Official Global Partner.

Langkah strategis itu menandai upaya brand lebih dekat kepada jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Pengumuman kemitraan disampaikan dalam ajang IFA Berlin pada awal September 2025.

Para eksekutif Haier bersama perwakilan Liverpool FC dan PSG hadir menyaksikan peluncuran strategi merek terbaru Haier, sekaligus meresmikan kerja sama global tersebut.

“Kami sangat antusias meningkatkan strategi pemasaran olahraga kami dengan menjalin kemitraan bersama Liverpool Football Club dan Paris Saint-Germain, dua klub juara yang paling dikenal di dunia."

"Pada kemitraan ini, kami bertujuan menginspirasi, menghubungkan, dan menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan cerdas bagi penggemar serta konsumen di seluruh dunia,” ungkap Vice Chairman of the Board of Directors and President Haier Group Haishan Liang dalam keterangannya, Senin (22/9).

Haier akan menghadirkan berbagai inisiatif yang mencakup kehadiran di stadion, aktivasi pada platform digital, hingga toko-toko ritel.