Haier Rilis Kulkas Mewah Kapasitas 550 Liter, Gratis Hadiah Pembuat Kopi

jpnn.com, JAKARTA - Haier Indonesia meluncurkan kulkas premium HRF-CTD619RSG(WT)U1 berkapasitas 550 liter dengan desain mewah Magnetic White Glass Door dan teknologi kesegaran mutakhir.

Trainer Refrigerator Product Haier Indonesia, Lidia Ivonne, menjelaskan bahwa produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan estetika sekaligus fungsionalitas dapur modern.

Kulkas ini dilengkapi fitur panel logam Metal Fresh Tech untuk stabilitas suhu, pembekuan cepat -30°C Deep Freeze, serta kompartemen fleksibel Magic Zone.

"Kami menghadirkan solusi yang mengombinasikan desain premium, kapasitas besar, serta teknologi penyimpanan yang mampu menjaga kualitas bahan makanan lebih lama," ujar Lidia dalam keterangan resminya.

Kemudahan operasional kulkas ini ditunjang oleh fitur Door with Magnet Function, pembuat es otomatis, dan pencahayaan pintar Human Sensor Light.

“Setiap detail dirancang untuk memberikan kenyamanan dalam penggunaan sehari-hari. Inovasi sederhana seperti Door with Magnet Function mampu memberikan pengalaman yang jauh lebih praktis ketika pengguna sedang mengisi atau menata bahan makanan di dalam kulkas,” terang Lidia.

Untuk menjaga kualitas bahan makanan tetap optimal, Haier membekali produk ini dengan Metal Fresh Tech, teknologi panel logam khusus yang membantu mempertahankan suhu dingin secara lebih stabil dan merata. Saat pintu kulkas sering dibuka dan ditutup, suhu di dalam ruang penyimpanan dapat kembali dingin lebih cepat sehingga kesegaran makanan tetap terjaga lebih lama.

“Stabilitas suhu merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas makanan. Metal Fresh Tech membantu mempertahankan suhu ideal secara lebih konsisten,” kata Lidia.