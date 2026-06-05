Haier Rilis Kulkas Premium Horizon, Dipesan Hampir 1.000 Unit pada Hari Peluncuran

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan elektronik global Haier resmi memperkenalkan lini produk kulkas premium terbarunya, Horizon Haier Refrigerators Collection.

Peluncuran ini menjadi langkah strategis Haier dalam menghadirkan standar inovasi pendingin kelas dunia bagi masyarakat Indonesia.

Dalam perhelatan tersebut, Haier merilis seri utama Horizon sebagai koleksi unggulan.

Selain itu, diperkenalkan pula lini produk inovatif lainnya untuk menjawab beragam kebutuhan konsumen, yakni seri Spacefit serta seri Space Slim.

"Melalui koleksi ini, kami tidak hanya menawarkan solusi pendinginan premium, melainkan sebuah solusi gaya hidup sehat, cerdas, dan modern," ujar Xue Yanhui, Haier Refrigeration Overseas General Manager di Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Sementara itu, President Director Haier Indonesia Yan Xuhong menyoroti komitmen perusahaan dalam memperkuat pasar tanah air.

Yan Xuhong mengungkapkan antusiasme pasar terhadap seri terbaru ini tergolong tinggi sejak hari pertama diperkenalkan kepada para mitra bisnis.

Hal ini terbukti dari jumlah pesanan yang masuk secara signifikan dari para dealer.