jpnn.com, JAKARTA - Timnas U-17 Indonesia makin dekat dengan tiket putaran final Piala Asia U-17 2027. Kemenangan telak 4-0 atas Afghanistan membuat langkah Garuda Muda menuju putaran final makin terbuka lebar.

Hasil impresif tersebut diraih dalam pertandingan lanjutan Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Selasa (17/11/2026) sore.

Tambahan tiga poin membuat pasukan David Nascimento kini mengoleksi sembilan poin sempurna dari tiga pertandingan. Timnas Indonesia U-17 juga sukses menggeser Afghanistan dari puncak klasemen sementara Grup A.

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Namun, perjuangan Timnas U-17 Indonesia belum sepenuhnya berakhir. Masih ada satu pertandingan krusial yang harus dimenangkan untuk memastikan langkah ke putaran final.

Lawan terakhir yang akan dihadapi adalah tuan rumah Myanmar pada 20 November 2026. Meski secara kualitas Indonesia lebih diunggulkan, Indonesia tetap harus waspada karena Myanmar berpotensi memberikan perlawanan sengit.

Kemenangan atas Afghanistan menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk menghadapi laga penentuan tersebut.

Timnas U-17 Indonesia Menggila, Afghanistan Tak Berkutik

Timnas Indonesia U-17 langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal pertandingan. Sebaliknya, Afghanistan memilih bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik untuk mengancam pertahanan Timnas U-17 Indonesia.