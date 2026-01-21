Hajar Inter Milan, Arsenal Masih Sempurna di Liga Champions

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal masih sempurna di Liga Champions 2025/26. The Gunners menghajar Inter Milan 3-1 pada pertandingan ketujuh fase liga di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Selasa (21/1) waktu setempat.

Arsenal berhasil mengemas kemenangan pada pertandingan ini berkat gol Gabriel Jesus (2) dan Viktor Gyokeres, sedangkan Inter Milan sempat menyamakan kedudukan melalui Petar Sucic.

Hasil ini membuat Arsenal berhasil melalui tujuh pertandingan fase Liga Champions dengan kemenangan dengan satu laga lagi untuk dimainkan, demikian catatan UEFA.

Hasil ini membuat Arsenal masih kukuh di peringkat pertama klasemen sementara fase liga Liga Champions dengan 21 poin dari tujuh pertandingan, sekaligus memastikan diri lulus ke babak 16 besar dengan status peringkat pertama.

Di sisi lain, kekalahan ini membuat Inter Milan turun ke peringkat sembilan klasemen sementara fase liga Liga Champions dengan 12 poin dari tujuh pertandingan, terpaut satu angka dari zona lolos otomatis ke 16 besar.

Arsenal mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu pada menit 10 setelah tembakan Jurrien Timber memantul menuju Gabriel Jesus yang selanjutnya menciptakan gol sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Inter mampu menyamakan kedudukan setelah Petar Sucic dapat menyambar bola rebound yang berhasil membobol gawang Arsenal sehingga skor kembali sama kuat 1-1 pada menit 18.

Arsenal kembali berbalik memberikan ancaman, kali ini melalui tendangan Eberechi Eze memanfaatkan bola rebound, namun bola masih melebar dari gawang Inter.