Hajar Lion City Sailors 6-1, MilkLife Strikers Awali Singa Cup 2026 dengan Kemenangan Meyakinkan

jpnn.com, SINGAPURA - MilkLife Strikers mengawali Singa Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas wakil tuan rumah, Lion City Sailors, dengan skor 6-1 di The Rainforest Hub, West Coast, Singapura, Minggu (1/11).

Penyerang asal SD Kristen Manahan Surakarta, Ika Wonda, tampil impresif dengan mencetak hat-trick pada laga tersebut.

MilkLife Strikers mengawali laga dengan terlebih dahulu melakukan observasi terhadap permainan tim lawan yang langsung menerapkan high-pressing sejak awal. Meski demikian, Ika Wonda dkk. tetap tenang dan mampu mengontrol tempo pertandingan lewat peragaan umpan-umpan pendek. Momentum akhirnya datang pada menit ke-3, ketika Locita Waranggani berhasil menerobos kawalan para pemain belakang lawan untuk mengawali pesta gol timnya.

Gol cepat Locita membuyarkan konsentrasi Lion City Sailors. Lima menit berselang atau tepatnya pada menit ke-8, ada Keyla Azzahra Putri yang menggandakan keunggulan lewat sundulan. Hanya berselang satu menit dari gol Keyla, MilkLife Strikers mendapatkan kesempatan tendangan penalti yang sukses dieksekusi oleh Nadia Shakila Azzahra. Pada menit ke-10, Ika Wonda semakin membawa timnya menjauh dengan tambahan dua gol dalam satu menit. Kedudukan bertahan hingga babak pertama selesai.

Pada babak kedua, MilkLife Strikers mencoba menambah perolehan gol. Namun justru, Lion City Sailors yang berhasil mencetak satu gol balasan lewat Hana Raiqa pada menit ke-23 ketika babak kedua baru bergulir tiga menit. Di tiga menit waktu tersisa, Ika Wonda mencetak satu gol tambahan lagi untuk melengkapi hat-trick di hari perdana sekaligus menggenapkan kedudukan menjadi 6-1.

Pelatih MilkLife Strikers, Jacksen F. Tiago, menilai, salah satu kunci kemenangan anak asuhnya hari ini adalah berhasil tampil efektif dalam memaksimalkan peluang. Tidak hanya itu, Jacksen juga mengapresiasi kekuatan mental para pemainnya yang tidak gentar menghadapi salah satu tim kuat Singapura.



“Saya bilang ke anak-anak bahwa peluang sekecil apapun harus bisa dimaksimalkan. Itu yang mereka lakukan hari ini. Tadi tim lawan sempat melakukan high-pressing, dari sana kami berhasil mengeksploitasi kekosongan lini belakang mereka. Tidak hanya itu, saya juga senang para pemain bisa mengatasi kegugupan di hari pertama. Apalagi kami berhasil menang melawan tim kuat seperti Lion City Sailors. Bagi saya, mereka bisa datang ke sini dan mendapatkan pengalaman bermain itu sudah sangat berharga,” ucap Jacksen.



Tidak hanya mengapresiasi aspek teknis, Jacksen juga mengapresiasi kebersamaan tim di luar lapangan. Hal tersebut diakui menjadi salah satu penunjang kekompakan MilkLife Strikers ketika tampil di atas lapangan.