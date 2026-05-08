Hajar Nottingham Forest, Aston Villa Melaju ke Final Liga Europa

jpnn.com - JAKARTA - Aston Villa melaju ke final Liga Europa pertamanya.

Villa menembus final setelah membantai sesama tim Inggris, Nottingham Forest dengan skor telak 4-0 pada leg kedua semifinal Liga Europa di Villa Park, London, Jumat dini hari.

Sepasang gol kapten John McGinn melengkapi pesta kemenangan Villa, sedangkan dua gol lainnya dicetak oleh Ollie Watkins dan Emiliano Buendia.

Kemenangan itu membuat tim asuhan Unai Emery lulus ke final dengan agregat meyakinkan 4-1 setelah kalah 0-1 dalam leg pertama, demikian laman UEFA.

Pada pertandingan ini, Villa langsung tampil agresif sejak awal laga.

Sejumlah tekanan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-36.

Emiliano Buendia menunjukkan aksi individual gemilang sebelum memberikan umpan matang yang diselesaikan Watkins menjadi gol pembuka Villa.

Dominasi tuan rumah terus berlanjut di babak kedua. Pada menit ke-58, Villa mendapat hadiah penalti setelah Nikola Milenkovic menarik kaus Pau Torres.