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Hajar Racing Santander 3-0, Real Madrid Catat 6 Kemenangan Beruntun

Hajar Racing Santander 3-0, Real Madrid Catat 6 Kemenangan Beruntun
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Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe, berduel dengan bek Racing Santander Jeanuel Belocian dalam pertandingan Liga Spanyol di Stadion El Sardinero, Santander, Minggu 1 November 2026. Foto: AFP/Ander Gillenea

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid menghajar Racing Santander 3-0 dalam jornada kesebelas Liga Spanyol 2026/27 di Stadion El Sardinero, Santander, Minggu (1/11).

Hasil ini memperpanjang tren kemenangan Real Madrid. Los Blancos mencatat kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk mengalahkan rival abadi mereka, Barcelona di Camp Nou pada akhir pekan lalu.

Pada laga melawan Santander, Los Blancos mencetak semua gol pada babak pertama melalui Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Yan Diomande.

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Tambahan tiga poin membuat Real Madrid menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol 2026/27 dengan koleksi 27 poin dari 11 pertandingan. Real Madrid pun mendekati Barcelona yang berada di puncak klasemen sementara. 

Mereka terpaut tiga angka dari Barcelona di puncak klasemen dan satu poin dari Atletico Madrid di posisi kedua, demikian laman resmi LaLiga.

Real Madrid langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan ini. Trent Alexander-Arnold sempat mengirimkan umpan akurat dari sisi kanan kepada Arda Guler yang berada di dalam kotak penalti. Namun, tembakan kaki kanan pemain asal Turkiye tersebut masih melebar.

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Jude Bellingham memperoleh peluang melalui sundulan dari jarak dekat. Namun, kiper Racing Santander Julen Agirrezabala  melakukan penyelamatan.

Real Madrid akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-11 melalui titik penalti. Kylian Mbappe dijatuhkan pemain lawan di dalam kotak terlarang. Wasit menunjuk titik putih.

Real Madrid menghajar Racing Santander 3-0 dalam jornada kesebelas Liga Spanyol. Los Blancos catat enam kemenangan beruntun di semua kompetisi.

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