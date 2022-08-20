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Haji Bolot Dikabarkan Meninggal Dunia, Rico Ceper: Saya Bantah, tuh

Haji Bolot Dikabarkan Meninggal Dunia, Rico Ceper: Saya Bantah, tuh
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Rico Ceper. Foto Instagram rico_cepero

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Rico Ceper turut bereaksi soal kabar hoaks yang sempet beredar di media sosial mengenai meninggalnya Haji Bolot.

Dia mengaku terkejut saat kali pertama mendapati kabar bahwa Haji Bolot meninggal dunia.

Pasalnya saat itu, Rico Ceper baru saja berkunjung ke rumah Haji Bolot dan betemu anak serta menantu sang pelawak untuk menanyakan kondisi terkini.

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"Kalau enggak salah beredarnya malam Jumat. Saya di rumahnya Pak Haji Bolot, habis Maghrib sampai, sampai jam 8 saya ketemu ada anaknya sama menantunya, ngobrol panjang lebar," ujar Rico Ceper di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Tak lama setelah dirinya pulang dari rumah Haji Bolot, dia mendapat kabar di sebuah grup WhatsApp bahwa pelawak senior itu meninggal dunia.

Namun, merasa informasi itu tidak benar, dia lantas membantah kabar tersebut.

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"Saya bantah tuh. Termasuk ada di grupnya Selebritis FC. Ini kan Selebritis juga ada, sempet beredar karena seniman besar. 'Hei teman-teman, maaf ini enggak ada, yang saya tahu masih sakit, doain saja kali'," ucap Rico Ceper.

Akan tetapi, dia memutuskan untuk kembali ke rumag Haji Bolot keesokan paginya guna memastikan langsung.

Selebritas Rico Ceper ikut angkat bicara soal kabar hoaks yang sempet beredar di media sosial mengenai meninggalnya Haji Bolot.

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