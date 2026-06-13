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Haji Bolot Masih Dirawat di Rumah Sakit, Kondisinya Mulai Stabil

Haji Bolot Masih Dirawat di Rumah Sakit, Kondisinya Mulai Stabil
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Haji Bolot saat menjadi bintang tamu Podcast Deddy Corbuzier. Foto: Youtube/Deddy Corbuzier

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak Haji Bolot mengalami serangan jantung hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Asisten Haji Bolot, Wahyu Ramadhan mengatakan bahwa komedian legendaris itu sudah dirawat sejak 2 pekan lalu.

Dia kemudian mengungkapkan kondisi terkini dari komedian berusia 84 tahun tersebut. Menurutnya, keadaan Haji Bolot perlahan mulai stabil dan masih dalam masa pemulihan.

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"Alhamdulillah sadar, sudah mulai stabil. Jadi masih ya tinggal pemulihan lah," ungkap Wahyu Ramadhan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Wahyu Ramadhan lantas membeberkan kronologi hingga Haji Bolot dibawa ke rumah sakit.

Menurutnya, Haji Bolot pertama kali dilarikan ke rumah sakit pada 28 Mei 2026.

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"Kami bawa itu ke rumah sakit tanggal 28. Awalnya itu di Bintaro, cuma karena mungkin alatnya kurang, jadi dirujuk ke mari (RS Fatmawati)," bebernya.

Saat itu, Haji Bolot menghubungi asisten pribadi dan meminta diantarkan ke rumah sakit.

Pelawak Haji Bolot mengalami serangan jantung hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

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