Haji Faisal Tidak Ingin Fuji Buru-buru Menikah

jpnn.com, JAKARTA - Haji Faisal bicara mengenai kemungkinan anaknya, Fujianti Utami Putri alias Fuji menikah muda.

Dia menilai bahwa jodoh untuk Fuji telah ditentukan oleh sang pencipta sehingga tidak perlu ditargetkan.

"Soal itu (nikah), jodoh di tangan Tuhan," kata Haji Faisal dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Pengusaha tekstil itu mengaku juga tidak pernah bertanya kepada Fuji mengenai target menikah.

Lagian, Haji Faisal juga tidak ingin anaknya yang masih berusia 23 tahun itu untuk buru-buru menikah.

"Biarkan seperti air mengalir," jelas pria asal Payakumbuh itu.

Menurut Haji Faisal, Fuji saat ini masih fokus untuk menjalankan karier di dunia hiburan.

Dia merasa Fuji belakangan sangat sibuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan.