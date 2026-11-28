jpnn.com, JAKARTA - Haji Robert Nitiyudo Wachjo dan Yayasan Al-Qohhar Depok merenovasi rumah santri tak layak huni melalui program bedah rumah.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya Yayasan Al-Qohhar dalam menghadirkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi anak yatim dan yatim piatu.

Sejak pembentukan tim khusus renovasi pada 2023 hingga 10 November 2026, program ini telah menjangkau 94 anak binaan melalui 67 perbaikan rumah dan 27 perbaikan kamar.

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Inisiatif yang digagas Haji Robert, atau yang akrab disapa Pak Haji, berawal dari temuan tim pendamping saat melakukan kunjungan rutin ke rumah anak binaan.

Sejumlah hunian ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, mulai dari atap bocor, dinding retak, lantai tanah, hingga sanitasi buruk dan sumber air yang berisiko tercemar.

Bagi Elfan, salah satu penerima bantuan, hujan sebelumnya menjadi kekhawatiran tersendiri. Rumahnya masih menggunakan rangka atap kayu dan bambu dengan genteng tanah liat yang sudah tua serta belum memiliki plafon.

"Waktu itu kalau hujan, pasti ada rembesan dari genteng. Becek, tempias, air masuk dari belakang. Dulu harus siapkan ember karena belum ada plafon dan gentengnya bocor," kenang Elfan.

Melalui program bedah rumah Yayasan Al-Qohhar, rumah Elfan direnovasi hampir menyeluruh, meliputi perbaikan atap, plafon, dinding, jendela, lantai, kamar tidur, hingga kamar mandi.