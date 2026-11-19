jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal daerah Aceh Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan pimpinan DPD RI sebagai calon wakil presiden apabila terjadi pergantian Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Haji Uma, sosok wakil presiden yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar figur populer, melainkan tokoh yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah.

"Semua berpulang kepada Presiden dalam menentukan siapa Cawapres untuk mendampinginya 3 tahun sisa pemerintahan. Untuk kriteria, sosok yang bisa diterima semua komponen bangsa. Baik tokoh-tokoh daerah yang bisa melebur untuk semua pihak," ujar Haji Uma dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Dia menilai pimpinan DPD RI memiliki keunggulan karena berasal dari unsur perwakilan daerah dan tidak terikat langsung dengan kepentingan partai politik.

"Setuju tokoh DPD dilirik oleh Presiden. Sebab unsur DPD mewakili daerah dan semua komponen bangsa, independen, pure tanpa ada kepentingan kelompok dan tidak terkontaminasi politik. Bagus jika Presiden melirik tokoh dari DPD," tegasnya.

Haji Uma mengingatkan bahwa aspirasi daerah perlu mendapat tempat dalam pengambilan keputusan politik di tingkat nasional, termasuk ketika menentukan figur yang akan mendampingi Presiden.

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Menurut dia, DPD RI memiliki kedudukan konstitusional sebagai lembaga perwakilan daerah sehingga para pimpinannya layak masuk dalam bursa calon wakil presiden.

"Aspirasi daerah yang terlembagakan secara resmi dalam UUD adalah DPD RI. Maka harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo untuk mengambil Cawapresnya dari unsur pimpinan DPD RI," katanya.