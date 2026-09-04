Hak Asuh Anak Jatuh ke Anthony Xie, Audi Marissa Tetap Bebas Ketemu Sang Buah Hati
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Audi Marissa sepakat untuk bercerai dengan suaminya, Anthony Xie.
Mereka pun sepakat untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Anthony Xie. Hal itu diungkapkan oleh Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapae.
"Ya secara hak asuh seperti yang saya sampaikan ke rekan-rekan media, bahwa hak asuh anak kan jatuh di klien kami ya, Anthony," ujar Rendi Rumapea di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (3/9).
Walau demikian, Anthony Xie tetap memberikan akses sebebas-bebasnya kepada Audi Marissa untuk bertemu dengan buah hati mereka.
Rendi menuturkan bahwa kliennya tak akan membatasi Audi Marissa terkait anak.
"Namun untuk akses bertemu dengan anak tidak dibatasi terhadap Audi, seperti itu. Jadi, enggak ada pembatasan," tuturnya.
Dia mengatakan, tak ada pembagian waktu untuk Audi Marissa bertemu dengan sang putra.
Sebab mereka menyadari bahwa sang buah hati tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
Aktris Audi Marissa sepakat untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Anthony Xie. Mereka pun sepakat untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Anthony Xie.
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