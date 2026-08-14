Hak Jawab UGM untuk Pemberitaan Tentang Vendor Infrastruktur 5G

jpnn.com, JAKARTA - Redaksi JPNN menerima hak jawab dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melalui Surat Nomor 7306/UN1/EK.1.3/SETP/HM.01.04/2026.

Hak jawab tersebut sehubungan dengan pemberitaan di JPNN.com berjudul 'Ekonom UGM Vendor 5g Harus Bebas Tekanan Asing' pada 30 Juli 2026.

Berikut Hak Jawab dan klarifikasi dari FEB UGM atas pemberitaan tersebut:

1. Dalam pemberitaan tersebut mencatut nama salah satu Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Rimawan Pradiptyo sebagai Ekonom UGM yang tidak pernah memberikan pernyataan, komentar, maupun wawancara kepada pers mengenai persoalan pemilihan vendor jaringan 5G, tekanan geopolitik, maupun dampaknya terhadap masyarakat.

2. Dalam komunikasi dengan pers yang dilakukan sebelumnya, Bapak Rimawan Pradiptyo hanya memberikan keterangan terkait Agreement on Reciprocal Trade (ART), yang memang merupakan riset yang dilakukan oleh Pak Rimawan.

Bapak Rimawan tidak pernah melakukan riset terkait tentang IT, khususnya vendor jaringan 5G. Sebagai akademisi Pak Rimawan dikenal disiplin dalam memberikan pernyataan publik dengan mendasarkan pada hasil riset yang beliau lakukan.

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Mengingat beliau tidak pernah melakukan riset tentang 5G, Pak Rimawan tidak pernah memberikan statement di depan wartawan terkait dengan isu vendor jaringan 5G.

3. Pencantuman nama Bapak Rimawan Pradiptyo sebagai ekonom yang memberikan pandangan mengenai pemilihan vendor jaringan 5G berpotensi menimbulkan persepsi bahwa beliau pernah menyampaikan pernyataan tersebut, padahal faktanya tidak demikian.