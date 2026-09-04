menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Hak Konsumen Bakal Terancam Jika Kemasan Rokok Elektronik Seragam

Hak Konsumen Bakal Terancam Jika Kemasan Rokok Elektronik Seragam

Hak Konsumen Bakal Terancam Jika Kemasan Rokok Elektronik Seragam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi rokok elektronik. Foto: APVI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan mengatakan pemerintah seyogyanya mempertimbangkan karakteristik masing-masing kategori produk dalam penyusunan regulasi.

Oleh karena itu, konsumen dewasa perlu memperoleh informasi yang utuh, jelas, dan proporsional mengenai produk yang akan digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

“Penyeragaman kemasan tidak boleh mengurangi informasi penting mengenai kandungan, kadar nikotin, identitas produsen, keaslian, serta karakteristik produk. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa,” ungkap Paido.

Baca Juga:

Paido menambahkan, pengaturan penyeragaman kemasan tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga akan memengaruhi seluruh rantai pasok industri yang telah beroperasi secara legal.

Menurutnya, perubahan ketentuan kemasan memerlukan penyesuaian pada proses produksi, distribusi, hingga persediaan barang, sehingga implementasinya perlu didahului dengan kajian dampak yang komprehensif.

“Ekosistem industri hasil tembakau menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, sementara industri vape juga melibatkan banyak produsen, distributor, toko ritel, percetakan, dan UMKM. Karena itu, regulasi harus disertai analisis dampak, masa transisi mumpuni, serta perlindungan bagi pekerja dan usaha kecil,” ujarnya.(chi/jpnn)

Baca Juga:

Sejumlah asosiasi menyoroti rencana penerapan ketentuan penyeragaman kemasan bagi produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik (vape), produk tembakau.


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI