Hak Menyatakan Pendapat Bisa Jalan Paralel dengan Rencana Gugatan Gibran di PTUN

jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menghormati langkah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka yang berencana mengajukan gugatan ke PTUN menyikapi polemik ijazah putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Kami hormati, ya, hormati hak seseorang, ya, untuk apa dalam tanda kutip, ya, untuk mencari apa keadilan, ya," kata dia menjawab wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Namun, kata Saan, proses di PTUN bisa berjalan paralel dengan langkah DPR yang mau menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP).

"Iya, enggak ada masalah, kan," ujar legislator fraksi NasDem itu.

Dia mengatakan sampai kini belum melihat secara resmi surat pengajuan dari anggota DPR terkait pengajuan HMP terkait

Menurut Saan, pimpinan DPR bakal memproses surat dari legislator, terlebih pengajuan HMP dengan syarat terpenuhi.

"Kalau misalnya besok atau kapan apa dari anggota ada yang mengusulkan dan memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan HMP, tentu nanti pimpinan akan apa, menindaklanjuti, karena semua surat yang masuk pimpinan itu pasti ditindaklanjuti, ya," ujar dia.

Saan menuturkan para anggota DPR punya dasar ketika mengajukan HMP, yakni putusan MA dan pertimbangan MK, sehingga tak masalah proses politik berjalan paralel dengan langkah Gibran ke PTUN.