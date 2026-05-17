HAKII Hadir Eksklusif di Blibli, Ada Promo Khusus!

jpnn.com, JAKARTA - PT Global Digital Niaga Tbk melalui entitas anak, PT Global Teknologi Niaga (GTNi), secara eksklusif menghadirkan HAKII baik secara online di situs dan aplikasi Blibli serta di Blibli Store.

Kehadiran brand audio wearable berteknologi inovatif dirancang untuk menemani berbagai aktivitas harian, mulai dari commuting, bekerja, hingga berolahraga, sekaligus menegaskan posisi Blibli Store sebagai trusted go-to untuk mendapatkan digital essentials.

Dalam satu lokasi, pelanggan bisa menemukan berbagai kebutuhan gadget dan aksesori esensial mulai dari smartphone, tablet, hingga earphone, power bank, kabel, dan pelindung layar.

Langkah Blibli Store dalam memperluas portofolio produk aksesori digital ini juga mencerminkan pertumbuhan pasar mobile phone accessories di Indonesia yang terus menunjukkan tren positif karena meningkatnya penetrasi smartphone dan gaya hidup digital.

“Melalui pengalaman belanja omnichannel yang seamless dan terintegrasi, Blibli Store semakin mengukuhkan diri sebagai trusted go-to untuk memenuhi kebutuhan gadget essentials pelanggan. Didukung ratusan toko fisik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia serta ekosistem digital Blibli, pelanggan dapat dengan mudah menemukan, mencoba, dan mendapatkan berbagai produk favorit mereka yang pasti ORI dan Gratis Perlindungan Lengkap," ujar Lilyana Dewi, Business Development Director, PT. Global Teknologi Niaga (GTNi).

HAKII hadir eksklusif di Blibli dengan menghadirkan total enam varian wearable audio accessories yang dirancang untuk mendukung gaya hidup aktif dan dinamis.

Mengusung semangat Made for every move. All in motion, setiap produk hadir dengan segmentasi penggunaan yang berbeda, mulai dari olahraga, commuting, cycling, hingga kebutuhan daily lifestyle.

Lini produk yang diperkenalkan meliputi HAKII LINK dan HAKII CPODS sebagai open-ear wireless earbuds untuk pengguna aktif dan kebutuhan sehari-hari, serta HAKII MIX OG yang ditujukan bagi pecinta olahraga dan fitness.