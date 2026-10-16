Hakim Danish Jadi Magnet di MotoGP Malaysia 2026

jpnn.com - Antusiasme publik Negeri Jiran terhadap pembalap muda Hakim Danish memberikan dampak besar terhadap penjualan tiket MotoGP Malaysia 2026.

Hingga kini, tiket untuk ajang balap yang akan berlangsung di Sirkuit Internasional Sepang tersebut dilaporkan telah terjual hingga 80 persen.

CEO Sirkuit Internasional Sepang (SIC) Azhan Shafriman Hanif menilai penampilan impresif Hakim sepanjang musim ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan minat penonton.

Hakim Danish Jadi Daya Tarik Penonton

Pembalap berusia 19 tahun itu akan merasakan atmosfer balapan kandang pertamanya di kelas Moto3.

Hakim sebelumnya mencuri perhatian setelah naik podium ketiga di GP Italia dan mencatat kemenangan bersejarah pada GP Ceko.

"Penampilan Hakim Danish pada musim perdananya patut mendapat apresiasi. Dia mampu membuktikan bahwa bersaing di barisan depan bukan hal yang mustahil, bahkan berhasil meraih kemenangan," ucap Azhan.

SIC Bidik 200 Ribu Penonton

Azhan berharap pencapaian tersebut dapat mendorong masyarakat untuk datang langsung ke sirkuit dan memberikan dukungan kepada pembalap lokal.

SIC sendiri membidik total 200 ribu penonton selama tiga hari penyelenggaraan, pada 30 Oktober hingga 1 November 2026.