Hakim ICC Tolak Gugatan Mantan Presiden Filipina Duterte

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari beberapa belahan dunia selama 24 jam terakhir.

Edisi Kamis, 23 April 2026 kami hadirkan dari Filipina.

ICC tolak gugatan Duterte, pengadilan jalan terus

Mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte masih bisa diadili atas kejadian perang melawan narkoba setelah hakim Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menolak gugatan Duterte.

Pria berusia 81 tahun itu menghadapi tiga dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan di pengadilan internasional yang berbasis di Den Haag.

Ia dituduh melakukan pembunuhan yang diduga dilakukan sebagai bagian dari penindakannya terhadap pengguna dan pengedar narkoba.

Tuduhan tersebut mengacu kepada waktunya saat menjadi walikota Davao antara tahun 2013 dan 2016, dan kemudian sebagai presiden hingga Maret 2019, ketika Filipina menarik diri dari ICC.

Duterte berpendapat pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan di Filipina karena negara tersebut tidak lagi tunduk pada Statuta Roma, teks pendirian ICC.

Iran mengatakan pembukaan Selat Hormuz 'tidak mungkin'

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, mengatakan gencatan senjata penuh dengan Amerika Serikat hanya akan terjadi jika AS mengakhiri blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.