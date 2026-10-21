Hakim Pengadilan Agama Ini Kehilangan Palu Gegara Berbuat Asusila dengan Mbak N, Nasib

jpnn.com - Mantan Wakil Ketua Pengadilan Agama (PA) Dompu berinisial K dijatuhi sanksi berat oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) lantaran terbukti melakukan perbuatan asusila dengan wanita berinisial N.

MKH menjatuhkan sanksi berat berupa hakim nonpalu selama dua tahun di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) kepada K.

"Dengan ketentuan tunjangan jabatan hakim tidak dibayarkan selama menjalankan sanksi hakim nonpalu," kata Ketua MKH Noor Edi Yono dala siaran pers Komisi Yudisial (KY), Selasa (20/10/2026).

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang MKH di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Senin (19/10).

Hakim K saat ini merupakan hakim PA Banyuwangi yang diperbantukan sebagai hakim yustisial PTA Surabaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan (Bawas) MA, K terbukti meninggalkan kantor pada jam kerja menggunakan mobil dinas untuk bepergian bersama seorang perempuan berinisial N hingga berujung pada hubungan seksual di luar perkawinan.

Hubungan keduanya bermula pada 2021 setelah bertemu dalam acara reuni sekolah yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun K.

Pada Februari 2022, N mendatangi K di Dompu. K kemudian menjemput N menggunakan mobil dinas pada jam kerja dan keduanya pergi ke sebuah hotel.