Hakim PN Jakut Dinilai Abaikan Pedoman Teknis Peradilan 2026, Kuasa Hukum Janti Tempuh Banding

jpnn.com, JAKARTA - Tim kuasa hukum Janti resmi mengajukan upaya hukum banding atas putusan perkara bantahan (Derden Verzet) Nomor 31/Pdt.Bth/2026/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jumat (16/10/2026).

Langkah ini diambil lantaran majelis hakim dinilai keliru menerapkan hukum acara dan mengabaikan Pedoman Teknis Peradilan Umum tahun 2026 dalam menangani sita aset pihak ketiga beriktikad baik.

Ketua Tim Kuasa Hukum, Yuli Yanti Hutagaol, S.H., M.H., C.Med., menjelaskan bahwa kliennya merupakan pembeli beriktikad baik yang telah melunasi dan membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8035 sejak tahun 2023.

Namun, pada 2025, aset tersebut mendadak disita berdasarkan putusan PN Jakarta Selatan terkait sengketa utang pihak lain dengan Bank Mayapada.

"Dalam putusannya, kami melihat majelis hakim tidak membaca Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum tahun 2026 halaman 461 dan 462, yang dikaitkan lagi dengan Pasal 195 ayat 6 Juncto 208 HIR Juncto SEMA 3 Tahun 2018. Padahal, klien kami tidak ada sangkut pautnya dengan utang tersebut," ujar Yuli Yanti Hutagaol di PN Jakarta Utara, Jumat (16/10/2026).

Pihak kuasa hukum menilai majelis hakim keliru karena proses persidangan Derden Verzet (perlawanan pihak ketiga) seharusnya menguji sah atau tidaknya peletakan sita eksekusi pengadilan terhadap objek milik pihak ketiga, bukan malah mengadili keabsahan kepemilikan pelawan.

"Ini kan perlawanan pihak ketiga, Derden Verzet. Nah, perkara nomor 31 jenis bantahan yang putus tahun 2026 oleh PN Jakarta Utara, majelis hakim menyatakan bahwa klien kami ini adalah pelawan yang tidak benar. Padahal, klien kami tidak ada sangkut pautnya dengan utang dengan Bank Mayapada Internasional, Tbk," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyayangkan pertimbangan majelis hakim yang menilai kliennya tidak beriktikad baik, padahal transaksi jual beli telah dilakukan secara sah dan tunai sebelum adanya penetapan sita.