Hakim PT Bandung Memvonis Bebas Terdakwa Kasus Dugaan Pencabulan Seorang Balita, Begini Alasannya
jpnn.com, BANDUNG - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung memvonis bebas seorang terdakwa kasus pencabulan terhadap balita berusia empat tahun, berinisial SS (45).
Pertimbangan hakim membebaskan terdakwa dikarenakan anak balita yang jadi korban tidak menunjukkan traumatis seusai mendapat tindakan pencabulan.
Dalam putusan banding bernomor 286/Pid/2026/PT BDG yang diketok pada 18 Agustus 2026, majelis hakim PT Bandung resmi menganulir vonis bersalah empat tahun penjara yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bekasi.
Koordinator Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta, Tuani Sondang Rejeki Marpaung yang mengawal kasus ini menuturkan, majelis hakim tingkat banding beralasan bahwa tidak ada satu pun saksi yang melihat langsung peristiwa pencabulan di dalam kamar terdakwa.
Selain itu, hakim secara penuh menerima alibi terdakwa yang mengaku sedang berada di kawasan Puncak, Bogor, pada hari kejadian (4 Juli 2025), berbekal foto dan riwayat percakapan WhatsApp.
Hakim juga meragukan kejadian pencabulan tersebut, lantaran korban baru bercerita kepada ibunya lima hari pasca kejadian.
Maka dari itu, hakim menyimpulkan tidak ada indikator trauma yang konsisten pada anak tersebut.
Sikap korban yang masih memanggil nama terdakwa yang masih merupakan kerabat dekat, secara wajar dan tidak terlihat takut, justru dijadika senjata oleh hakim untuk meragukan keterangan korban.
Majelis hakim PT Bandung memvonis bebas seorang terdakwa kasus pencabulan terhadap balita berusia empat tahun. Begini alasannya.
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