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Halal Creative Forum 2026 Digelar di Jeddah, Transaksi Brand Indonesia Capai Rp 15 Miliar

Halal Creative Forum 2026 Digelar di Jeddah, Transaksi Brand Indonesia Capai Rp 15 Miliar
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Halal Creative Forum 2026 di Jeddah mencatat transaksi brand Indonesia mencapai Rp15 miliar. Foto: Scarf Media

jpnn.com, JAKARTA - Scarf Media kembali menggelar Halal Creative Forum 2026 di Jeddah Convention Exhibition and Event, Arab Saudi, pada 25 September 2026.

Mengusung tema “How Indonesia’s Creative Industry Unlock Saudi Arabia Market”, forum tahunan tersebut membahas peluang industri kreatif halal Indonesia untuk menembus pasar Arab Saudi.

Forum ini menghadirkan Rendy Bagus Pranantyo selaku PF Ekonomi dan Perdagangan Indonesia di Riyadh sebagai pembicara utama.

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Diskusi juga melibatkan CEO Scarf Media Temi Sumarlin, pakar desain mode dan teknologi asal Arab Saudi Suhaila Fayegh Hafiz, Atase Perdagangan Indonesia di Riyadh Zulvri Yenni, serta Senior Vice President Bank Syariah Indonesia Rima Dwi Permatasari.

Dalam diskusi tersebut, Temi Sumarlin menyoroti potensi Indonesia di industri busana muslim global.

Menurutnya, pencapaian Indonesia sebagai peringkat pertama dalam State of Global Economy Report 2026 untuk kategori kreasi dan inovasi busana muslim menjadi modal bagi pelaku kreatif nasional untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar internasional, termasuk Arab Saudi.

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Sementara itu, Suhaila Fayegh Hafiz menilai kedekatan sejarah dan budaya Indonesia dengan Arab Saudi dapat menjadi peluang bagi pengembangan desain yang relevan dengan pasar setempat.

Dari sisi pemerintah, Zulvri Yenni menjelaskan bahwa berbagai kebijakan dan kegiatan promosi terus dilakukan untuk mendorong ekspor produk Indonesia.

Halal Creative Forum 2026 di Jeddah mencatat transaksi brand Indonesia mencapai Rp 15 miliar.

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