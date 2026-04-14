Halalbihalal IKA UII 2026: Bersatu dalam Iman, Bergerak dalam Pengabdian

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan Halalbihalal dan Bakti Sosial yang berlangsung di Auditorium Gedung F Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (BPSDM Kemendagri RI), Jakarta Selatan.

Mengusung tema “Bersatu dalam Iman, Bergerak dalam Pengabdian”, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi antaralumni sekaligus memperkuat peran sosial IKA UII dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Indonesia.

Halalbihalal IKA UII: Penguatan Ukhuwah dan Kolaborasi

Berlandaskan semangat “Mempererat Silaturahmi, Menjaga Ukhuwah Islamiah Lintas Generasi”, kegiatan Halalbihalal tahun ini dihadiri oleh jajaran pengurus pusat dan wilayah IKA UII, alumni lintas angkatan, serta berbagai pemangku kepentingan.

Rangkaian acara dikemas hangat dan penuh makna melalui beragam kegiatan, antara lain penampilan musik, tausiyah keagamaan yang disampaikan oleh Said Agil Husin Al Munawar, penayangan video testimoni almarhum Drs. H. Syafaruddin Alwi, M.S., serta penampilan tari Melayu Lancang Kuning oleh Sanggar Kelana Budaya.

Melalui penyelenggaraan ini, Halalbihalal IKA UII tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan saling memaafkan, tetapi juga ruang strategis untuk memperkuat ukhuwah islamiyah serta membangun sinergi yang lebih solid di antara alumni UII di berbagai sektor.

Ketua Umum DPP IKA UII Ari Yusuf Amir dalam sambutannya menegaskan bahwa Halalbihalal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan sarana strategis untuk memperkuat jaringan alumni dan meningkatkan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

“Marilah kita jadikan Halalbihalal ini sebagai titik tolak, bukan titik jeda. Kita eratkan silaturahmi, kita luaskan kontribusi, dan kita teguhkan langkah untuk terus hadir bagi umat, negeri, dan kemanusiaan,” ujarnya.