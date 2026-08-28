Halaqoh Diaspora NU Dorong Penguatan Ekosistem Industri Halal Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) bekerja sama dengan komunitas Diaspora NU menggelar Halaqoh Nasional Diaspora NU dan Pesantren serta Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (NU).

Halaqoh ini mengambil tema “Peran Diaspora NU dan Alumni Pesantren dalam Pengembangan Kualitas Pendidikan Tinggi dalam Penguatan Ekosistem Industri Halal Global".

Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (28/8/2026) di Pesantren Tambakberas, Jombang.

Halaqoh diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan, di antaranya pimpinan dan pengelola perguruan tinggi di bawah naungan NU, Akademisi NU dari berbagai negara, perwakilan pesantren, serta masyarakat umum.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian momentum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Dalam diakusi tersebut, dibahas juga ekosistem industri halal mencakup berbagai sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Karena itu, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas serta keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam mengembangkan industri halal nasional.

“Industri halal itu cakupannya sangat luas. Bukan hanya makanan dan minuman. Karena itu, kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan perguruan tinggi harus mengambil peran penting dalam membangun ekosistem industri halal,” ujar Ketum PP ISNU Kamaruddin Amin.

Ia menilai perguruan tinggi NU memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam penguatan industri halal, baik melalui pendidikan, penelitian, inovasi, maupun pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha.