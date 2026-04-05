Haldy Sabri Minta Ammar Zoni Tak Seret Irish Bella di Persidangan

jpnn.com, JAKARTA - Suami Irish Bella, Haldy Sabri meminta Ammar Zoni agar tidak menimbulkan pemberitaan yang berlebihan di ruang publik.

Adapun dalam pleidoi di pengadilan, Ammar Zoni sempat menyebut bahwa Irish Bella merupakan pihak yang mengajukan perceraian.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi perbincangan di media sosial dan membuat Haldy Sabri buka suara.

Melalui akunnya di Instagram, Haldy meminta Ammar untuk tidak membawa-bawa nama Irish Bella dalam proses hukum yang sedang berjalan.

“Jangan membikin pemberitaan lebay dengan membawa-bawa istri orang,” ujar Haldy, dikutip pada Sabtu (4/4).

Dia menilai, penyebutan nama Irish Bella dalam konteks persidangan berpotensi memicu spekulasi yang tidak perlu di tengah masyarakat.

Menurut Haldy, dirinya dan Irish Bella selama ini memilih menjalani kehidupan secara wajar tanpa mengusik pihak mana pun.

“Terkesannya curhat, padahal selama ini kita tidak mengusik, kita jalan sesuai sewajarnya hidup,” lanjutnya.