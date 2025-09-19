Haleon Pain Management Institute dan Chatbot ARJUNA Resmi Memperkuat Peran Apoteker
jpnn.com, JAKARTA - Haleon Pain Management Institute dan Chatbot ARJUNA Resmi Memperkuat Peran Apoteker untuk Perawatan Pasien
Haleon Indonesia, bagian dari pemimpin global dalam bidang kesehatan konsumen, secara telah resmi meluncurkan Haleon Pain Management Institute (HPMI) dan memperkenalkan ARJUNA, asisten virtual yang dirancang untuk memberdayakan tenaga kesehatan beberapa waktu yang lalu.
Presiden Direktur Haleon Indonesia, Dhanica Mae Dumo-Tiu menyatakan peluncuran ini merupakan yang pertama untuk HPMI di kawasan Asia Tenggara dan Taiwan.
Peluncuran itu juga menegaskan komitmen Haleon dalam meningkatkan edukasi kesehatan masyarakat dan mendukung tenaga kesehatan—khususnya apoteker—yang berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan perawatan mandiri sehari-hari kepada pasien di Indonesia.
Southeast Asia Experts’ Recommendation Study 2025 dari Haleon mencatat 49 perssn pasien Indonesia memilih pengobatan mandiri, dibandingkan dengan 39 persen yang berkonsultasi dengan dokter umum dan 12 persen dengan dokter spesialis.
Tren ini menempatkan apotek sebagai titik akses utama layanan kesehatan, dengan delapan dari sepuluh pasien mempercayai apoteker untuk panduan pengelolaan nyeri.
Namun, tidak semua apoteker memiliki bekal untuk menangani masalah kesehatan yang kompleks.
"Melalui HPMI, Haleon bertujuan menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan pengetahuan, alat, dan inovasi digital untuk meningkatkan kapabilitas apoteker," ungkap Dhanica Mae Dumo-Tiu dikutip, Jumat (19/9).
