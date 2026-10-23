jpnn.com - Banyak pengusaha yang berani ambil risiko karena taruhannya hanyalah nasibnya sendiri. Beda dengan Presiden Prabowo Subianto. Sangat bernyali. Berani. Sangat berani. Padahal taruhannya bangsa.

Itu tecermin dari pidatonya di pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Rabu kemarin. Presiden seperti meluapkan perasaan terdalamnya.

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"Kita ini terus diadang. Iya, kan. Ada apa itu? Macam-macamlah MSCI, macam-macam. Dia mau takut-takuti kita," ucap Prabowo.

Anda sudah tahu mengapa kalimat itu diucapkan: gara-gara pengumuman lembaga rating di New York itu harga saham di Bursa Efek Indonesia nyungsep 11,7 persen Jumat 12 lalu. Turun 3 persen lagi Seninnya.

MSCI memang sedang mempertimbangkan untuk menurunkan rating BEI dua tingkat sekaligus. Langsung ke tingkat terendah: standalone. Meski keputusan finalnya baru diumumkan Juni tahun depan tapi investor saham asing langsung jual, jual, jual.

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Banyak yang mengira presiden akan marah ke BEI: mengapa tidak cepat mereformasi diri agar tidak ada sanksi dari MSCI. Ternyata reaksi Prabowo yang ditunjukkan ke publik justru seperti menantang balik MSCI.

Memang nyungsep-nya harga saham di BEI itu sangat menampar: terjadi di sekitar ulang tahun ke-75 Presiden Prabowo dan ulang tahun kedua pemerintahannya. Begitu kesalnya presiden sampai menyebut langsung nama MSCI –berkali-kali pula. Langka ada level presiden melakukan tembak langsung seperti itu.