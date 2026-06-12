halocoko Jadi Official Es Krim Resmi Piala Dunia FIFA 2026, Merek Lokal Indonesia Lho
jpnn.com, JAKARTA - Merek es krim cokelat asal Indonesia, halocoko, resmi ditunjuk sebagai Official Ice Cream atau Es Krim Resmi FIFA World Cup 2026.
Penunjukan itu menjadi tonggak penting dalam perjalanan bisnis halocoko sekaligus memperkuat posisi merek lokal Indonesia di panggung internasional.
Melalui kemitraan tersebut, halocoko bergabung dengan jajaran merek global yang terlibat dalam salah satu ajang olahraga terbesar dan paling bergengsi di dunia.
Piala Dunia FIFA 2026 diperkirakan akan disaksikan miliaran penggemar sepak bola dari berbagai negara melalui siaran televisi, platform digital, hingga berbagai aktivitas keterlibatan penggemar.
Penunjukan ini juga menjadi bukti meningkatnya daya saing produk Indonesia di pasar global, khususnya dalam industri makanan dan minuman.
"Kemitraan dengan FIFA World Cup 2026 sejalan dengan visi perusahaan untuk menghadirkan es krim cokelat berkualitas tinggi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Senior Brand Manager halocoko, Viona Lie di Jakarta, Jumat (12/6).
Dalam beberapa tahun terakhir, halocoko mencatat pertumbuhan yang konsisten sebagai salah satu merek es krim cokelat pilihan masyarakat Indonesia.
Fokus pada kategori es krim cokelat menjadi strategi utama perusahaan dalam membangun identitas merek yang kuat.
halocoko jadi es krim resmi Piala Dunia FIFA 2026, ini merupakan es krim cokelat merek lokal Indonesia
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